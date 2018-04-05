Варга назвал трансферную стоимость Головина

Известный футбольный агент Шандор Варга назвал трансферную стоимость полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

"Венгер следит за Головиным уже два года. И Арсен просил у меня номер Леонида Слуцкого. Со Стасом Черчесовым тоже общались по его поводу. Тут важны не только футбольные качества, но и человеческие, поскольку атмосфера в раздевалке ”Арсенала” всегда была важна для тренера...

Цена за Головина - от 20-ти миллионов евро и выше. Не думаю, что клуб АПЛ будет долго думать по поводу цены - это вопрос нескольких секунд. Главное, чтобы игрок понравился", - цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, Кириченко высоко отозвался об игре Головина. | soccernews.ru