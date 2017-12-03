Варга: "Не думаю, что информация об отставке Слуцкого является верной"

Теги халл ситилеонид слуцкий

Варга: "Не думаю, что информация об отставке Слуцкого является верной"

Агент Шандор Варга прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий в понедельник будет уволен с поста главного тренера "Халла".

"Не хочу сейчас говорить конкретно. Немножко был занят, много перелетов, а вскоре поговорю и с владельцем клуба, и с Леонидом, после чего обязательно прокомментирую. Не думаю, что новость об увольнении Слуцкого в понедельник может быть правдой. Неделю назад мы говорили с вами о судьбе Слуцкого, мое мнение не поменялось. "Халл" провел очень хороший матч с "Шеффилд Уэнсдей", добился ничьей. На выезде – волевая ничья! Отзывы очень хорошие. По забитым голам "Халл" в порядке, но чемпионшип такой турнир, что с ума сойти! Но – никогда не говори никогда. Все может случиться, Леня может сказать, что устал. Но по тем ощущениям, которые сложились у меня после разговоров с ним, тренер достойно переносит тяготы работы в таком сложном турнире", - приводят слова Варги российские СМИ.

Напомним, что "Халл" после 20 туров с 19 очками занимает 20 место в Чемпионшипе.

Не пропустите: Слуцкий будет уволен из "Халла" в понедельник. | http://soccernews.ru

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