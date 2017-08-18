Варга не исключает переход Головина в "Арсенал" этим летом
Известный футбольный агент Шандор Варга поделился соображениями по поводу возможного перехода хавбека ЦСКА Александра Головина в "Арсенал".
"Я общался с Венгером. К сожалению, интерес к Головину немного упал. Но он всё равно произвёл хорошее впечатление на скаутов "Арсенала". Доклад по нему для Венгера был положительный, но не такой, чтобы сразу его купить. Нужно ещё немного подождать. Трансферное окно пока открыто. Арсен любит покупать игроков на флажке. В последние секунды, как это было с Аршавиным. Я не исключаю, что Венгер вернётся к кандидатуре Головина уже этим летом. Могу сказать однозначно, что игрок ЦСКА заслуживает внимания такого клуба, как "Арсенал" - сказал Варга.
Также читайте: Головин: "Не скажу, готов ли к выступлениям за "Арсенал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Момент истины для Карреры: "Спартак" встретится с "Локомотивом"
-
Незнающий поражений "Урал" примет ЦСКА
-
Неудобные "орлы": "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас" на "Энфилде"
-
Италия наступает: "Ювентус" начинает защиту титула с матча против "Кальяри"
-
Приключения "Юнайтед" на "Либерти": Смогут ли "лебеди" отобрать очки у команды Моуринью?
Лента новостей
-
Дракслер останется в ПСЖ
-
Лёв осудил поведение Дембеле
-
Полузащитник "Сампдории" Прат мог оказаться в одном из российских клубов
-
ПСЖ определился с заменой Матюиди
-
Хенесс: "Дембеле стоит гораздо меньше 130 миллионов евро"
-
"Вест Бромвич" назвал сумму, за которую готов отпустить Эванса в "Манчестер Сити"
-
Итурбе станет игроком "Тихуаны"
-
"Бешикташ" хочет бесплатно подписать Виду
-
Сигурдссон прокомментировал стоимость своего трансфера
-
Ковачич и Роналду не участвовали в тренировке "Реала"
-
Стали известны детали последнего предложения "Барселоны" по Коутиньо
-
Барцальи поделился мнением об уходе Бонуччи
-
"Челси" хочет купить Кандреву
-
"Эвертон" интересуется Хименесом
-
Фурсенко верит в выход "Зенита" в групповой этап Лиги Европы
-
"Ювентус" нацелился на Санчеша
-
"Зенит" и "Валенсия" могут обменяться игроками
-
Тошич продолжит карьеру в Сербии
-
Натхо: "В игре с "Уралом" легко нам не будет"
-
Доннарумма: "Скажем сразу, что я вообще не думаю о деньгах"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Тоттенхэм
|1
|3
|4
|Арсенал Лондон
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Эвертон
|1
|3
|7
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|8
|Ливерпуль
|1
|1
|9
|Уотфорд
|1
|1
|10
|Саутгемптон
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Сток Сити
|1
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|20
|Кристал Пэлас
|1
|0