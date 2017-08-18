Варга не исключает переход Головина в "Арсенал" этим летом

Известный футбольный агент Шандор Варга поделился соображениями по поводу возможного перехода хавбека ЦСКА Александра Головина в "Арсенал".

"Я общался с Венгером. К сожалению, интерес к Головину немного упал. Но он всё равно произвёл хорошее впечатление на скаутов "Арсенала". Доклад по нему для Венгера был положительный, но не такой, чтобы сразу его купить. Нужно ещё немного подождать. Трансферное окно пока открыто. Арсен любит покупать игроков на флажке. В последние секунды, как это было с Аршавиным. Я не исключаю, что Венгер вернётся к кандидатуре Головина уже этим летом. Могу сказать однозначно, что игрок ЦСКА заслуживает внимания такого клуба, как "Арсенал" - сказал Варга.

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