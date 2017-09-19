Варга: "О работе Слуцкого в Англии пока рано говорить"

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Варга: "О работе Слуцкого в Англии пока рано говорить"Известный футбольный агент Шандор Варга считает, что общественность пока не должна делать выводы о работе Леонида Слуцкого в "Халл Сити".

"12 команд Чемпионшипа ставят перед собой задачу выйти в Премьер-лигу. Попадание в элиту даёт клубам огромные деньги от продажи прав на ТВ-трансляции и, конечно, престиж. Так что конкуренция в этом чемпионате очень серьёзная. Я бы сказал, что Чемпионшип входит в пятёрку сильнейших лиг мира. 

Что касается конкретно Леонида Слуцкого, то пока рано делать выводы о его работе, прошло не так много времени. Насколько я знаю, у него налажен контакт с игроками и руководством "Халла" - они довольны совместной работой. В клубе царит хорошая атмосфера, футболистам нравится тренировочный процесс и общение. Но главной по-прежнему остаётся цель - вернуться в Премьер-лигу", - сказал он.

Напомним, что по итогам восьми туров "Халл" идет на 17-й строчке турнирной таблицы.

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