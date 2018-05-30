Варга оценил перспективы Семака на посту главного тренера "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Варга оценил перспективы Семака на посту главного тренера "Зенита"

Известный футбольный агент Шандор Варга оценил перспективы Сергея Семака на посту главного тренера "Зенита".

"Я очень рад за Сергея. Если помните, то я предлагал "Зениту" сделать выбор в пользу Семака ещё после ухода Лучано Спаллетти, но тогда руководители петербургского клуба не стали рисковать. Также я очень хотел, чтобы Семака назначили главным тренером "Рубина" - команды, которая стала для него вторым домом. Пару лет назад мы вели переговоры, но в "Рубине" в последний момент решили сделать выбор в пользу иностранца. И вот время Сергея пришло. Он заслужил этот шанс. Я хорошо знаю этого человека - он готов к новому вызову" - сказал Варга.

Напомним, что Семак заключил с "Зенитом" контракт до 2020 года с опцией продления ещё на один сезон.

Не пропустите: Семак рассказал, какой стиль игры собирается прививать "Зениту". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов