Варга оценил шансы Дзюбы на переход в зарубежный клуб

Известный агент Шандор Варга поделился мнением о возможном переходе форварда "Зенита" Артема Дзюбы в зарубежный клуб.

"Игрой на мундиале Дзюба обратил на себя внимание, но конкретики по предложениям я не знаю. Хотя не удивлюсь, если они поступят из Англии или других западных чемпионатов. Он рослый и мощный, подходит для британского футбола - пусть антропометрия уже и не так важна. Главное - бойцовские качества, а их Дзюба проявил на ЧМ-2018 на 100 процентов" - приводят слова агента российские СМИ.

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