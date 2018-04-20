Варга: "Отставка Венгера и возможный переход в "Арсенал" Головина не связаны"
Известный агент Шандор Варга считает, что предстоящая отставка главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера не помешает полузащитнику ЦСКА Александру Головину перейти в лондонский клуб.
"Предстоящая отставка Венгера и возможный переход в "Арсенал" Головина напрямую не связаны. Даже после ухода Арсена его слово будет иметь большой вес в клубе, может быть, он даже получит почётный пост в "Арсенале". В любом случае, его рекомендации будут приниматься во внимание в трансферной политике. Селекционная служба "Арсенала" ведёт Головина два года, и смена тренера на его английские перспективы не должна повлиять", - приводят слова Варги российские СМИ.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может продать 21-летнего Головина за 20-25 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Челси".
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|34
|52
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|34
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|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25