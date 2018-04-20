Варга: "Отставка Венгера и возможный переход в "Арсенал" Головина не связаны"



Известный агент Шандор Варга считает, что предстоящая отставка главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера не помешает полузащитнику ЦСКА Александру Головину перейти в лондонский клуб.

"Предстоящая отставка Венгера и возможный переход в "Арсенал" Головина напрямую не связаны. Даже после ухода Арсена его слово будет иметь большой вес в клубе, может быть, он даже получит почётный пост в "Арсенале". В любом случае, его рекомендации будут приниматься во внимание в трансферной политике. Селекционная служба "Арсенала" ведёт Головина два года, и смена тренера на его английские перспективы не должна повлиять", - приводят слова Варги российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может продать 21-летнего Головина за 20-25 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Челси".

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