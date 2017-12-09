Варга предположил, сколько ЦСКА сможет выручить от продажи Головина
Известный футбольный агент Шандор Варга предположил, сколько ЦСКА сможет выручить от продажи полузащитника Александра Головина.
"Если трансфер состоится, то скорее уже после ЧМ-2018. Допускаю, что какие-то клубы в попытке опередить грандов подсуетятся и в ближайшее время выйдут на ЦСКА и игрока с предложением. Но он лишь бы куда не сорвётся - только в топ-клуб. Размениваться на середняков футболисту одной из сильнейших команд России не пристало. В английском футболе денег много. Если Головин всерьёз заинтересует большой клуб, ЦСКА может солидно заработать. Не меньше 20 миллионов евро. Это по-скромному" - сказал Варга.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|19
|42
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|36
|3
|ЦСКА Москва
|19
|35
|4
|Спартак Москва
|19
|34
|5
|Краснодар
|19
|33
|6
|Уфа
|19
|27
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Арсенал Тула
|20
|25
|9
|Ахмат
|19
|25
|10
|Рубин
|20
|23
|11
|Динамо Москва
|20
|22
|12
|Ростов
|19
|22
|13
|Амкар
|19
|21
|14
|Тосно
|19
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12