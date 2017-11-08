Варга: "Слуцкого не уволят как минимум до конца сезона"

Официальный представитель Леонида Слуцкого Шандор Варга рассказал о будущем специалиста в клубе.

"Руководство клуба понимает все обстоятельства, которые сейчас не позволяют Слуцкому добиваться результата, поэтому вопрос об отставке тренера даже не рассматривается. Слуцкий доработает в "Халле" как минимум до конца сезона.

С болельщиками "Халла" у Леонида нет никаких проблем. Я был на одном из последних домашних матчей команды – фанаты продолжают его поддерживать. В раздевалке и на тренировках "Халла" отличная атмосфера. Я думаю, ему надо продолжать гнуть свою линию и результаты придут.

Чемпионшип – сложный турнир, тут все может поменяться очень быстро. Команды, которые сейчас идут в лидерах, могут опуститься в середину таблицы и наоборот. Сезон длинный, каждому клубу надо провести по 46 игр. На мой взгляд, 14 команд из 24 претендуют на выход в АПЛ и "Халл", безусловно, будет будет бороться до последнего.

Владельцы поддерживают Леонида, поэтому он может готовиться к ближайшим играм, ни о чем не беспокоясь", — сказал Варга.

Напомним, что после 16-ти туров команда идет на 20-м месте в таблице.

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