Варга: "Смоловым интересовались "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", "Эвертон" и Венгер"

Теги краснодарфедор смоловэвертонвест хэм юнайтед

Варга: "Смоловым интересовались "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", "Эвертон" и Венгер"
Известный агент Шандор Варга заявил, что нападающим "Краснодара" Федором Смоловым интересуются сразу несколько английских клубов.

"Знаю, что много английских клубов реально рассматривали его кандидатуру. Так что ничего еще не ясно. До закрытия трансферного окна все еще может произойти. Федор уже готов играть на уровне АПЛ.

Какие клубы им интересовались? "Вест Хэм", "Кристал Пэлас". Точно знаю, что Рой Ходжсон заинтересовался Смоловым. А еще Арсен Венгер спрашивал у меня про этого нападающего. Еще "Эвертон". В целом, 6-7 команд. У Федора хороший агент, который довольно легко общается с английскими клубами. Так что я не сильно удивлюсь, если зимой форвард "Краснодара" все же окажется в Англии", - приводят слова Варги российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" может продать 27-летнего Смолова за 15 миллионов евро.

Не пропустите: Смолов отклонил предложение из АПЛ. | http://soccernews.ru

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