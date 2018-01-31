Варга: "Смоловым интересовались "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", "Эвертон" и Венгер"
Известный агент Шандор Варга заявил, что нападающим "Краснодара" Федором Смоловым интересуются сразу несколько английских клубов.
"Знаю, что много английских клубов реально рассматривали его кандидатуру. Так что ничего еще не ясно. До закрытия трансферного окна все еще может произойти. Федор уже готов играть на уровне АПЛ.
Какие клубы им интересовались? "Вест Хэм", "Кристал Пэлас". Точно знаю, что Рой Ходжсон заинтересовался Смоловым. А еще Арсен Венгер спрашивал у меня про этого нападающего. Еще "Эвертон". В целом, 6-7 команд. У Федора хороший агент, который довольно легко общается с английскими клубами. Так что я не сильно удивлюсь, если зимой форвард "Краснодара" все же окажется в Англии", - приводят слова Варги российские СМИ.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" может продать 27-летнего Смолова за 15 миллионов евро.
Не пропустите: Смолов отклонил предложение из АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Леганес" и "Севилья" не выявили победителя в первом полуфинале Кубка Испании
-
Дежурная победа "горожан": "Вест Бромвич" не выстоял в Манчестере
-
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли"
-
Голевая засуха на "Сан-Сиро": "Милан" и "Лацио" голов друг другу не забили
-
"Челси" крупно проиграл "Борнмуту"
Лента новостей
-
Суарес рассказал о своем настрое на ЧМ-2018
-
Хави Мартинес: "Не думаю о возвращении в "Атлетик"
-
"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании
-
Махрез недоволен руководством "Лестера"
-
"Эвертон" арендовал Мангаля
-
Конте: "Если мы сможем пробиться в Лигу Чемпионов, это будет успешный сезон"
-
Моуринью прокомментировал поражение от "Тоттенхэма"
-
Экс-форвард "Спартака" перешел в "Лас-Пальмас"
-
"Ливерпуль" отдал Марковича в аренду "Андерлехту"
-
Матье принес победу "Спортингу" и вывел клуб на первое место в Примейре
-
"Леганес" – "Севилья" – 1:1 (обзор)
-
"Леганес" и "Севилья" не выявили победителя в первом полуфинале Кубка Испании
-
"Брюгге" крупно проиграл в Кубке Бельгии, Габулов пропустил четыре мяча
-
Дубль Фалькао вывел "Монако" в финал Кубка Лиги
-
"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0, "Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" - 3:0 (обзор)
-
"Сток Сити" и "Уотфорд" разошлись миром
-
Дежурная победа "горожан": "Вест Бромвич" не выстоял в Манчестере
-
"Милан" - "Лацио" - 0:0 (обзор)
-
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли"
-
Голевая засуха на "Сан-Сиро": "Милан" и "Лацио" голов друг другу не забили
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|31
|10
|Борнмут
|25
|28
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|12
|Уотфорд
|24
|26
|13
|Кристал Пэлас
|25
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|24
|16
|Хаддерсфилд Таун
|25
|24
|17
|Саутгемптон
|25
|23
|18
|Суонси Сити
|25
|23
|19
|Сток Сити
|24
|23
|20
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20