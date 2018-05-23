Варга: "Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России"

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Варга: "Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России"

Известный агент Шандор Варга не исключил того, что Арсен Венгер может возглавить российский клуб.

"С Венгером назначение Эмери пока не обсуждали, хотя только вчера с ним разговаривал. Согласовал его поездку в Россию. Арсен будет комментировать игры мундиаля для одного из каналов. Я составил для него культурную программу по России, в том числе поход в Большой театр. Венгер хочет окунуться в российскую культуру, познать ее. Он прилетит за пару дней до начала Чемпионата Мира.

Венгер с огромной симпатией относится и к Восточной Европе, и к России в частности. Арсен много раз говорил, что Запад несправедливо относится к России - и речь не только о футболе. Так что у нашей страны есть друг в лице Венгера. Он с удовольствием бы поработал в России, о чем не раз мне говорил.

"Зенит"? Скажу лишь, что Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России" - приводят слова Варги российские СМИ.

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