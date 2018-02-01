Варга: "Венгер спрашивал меня о Зинченко, когда ему было 17 лет"



Агент Шандор Варга рассказал, что полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко мог перейти в "Арсенал".

"Когда Зинченко было 17 лет, Арсен Венгер спрашивал меня о нем. Тогда Арсен сказал: "Мне нужен этот парень". Он попросил организовать его трансфер в "Арсенал". Венгер был готов видеть его в первой команде, но трансферу помешали некоторые обстоятельства. Жаль, что Зинченко потерял в России 5 лет, прежде чем перебрался в Англию", – приводит слова Варги Sport Witness.

В этом сезоне 21-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 8 матчей во всех турнирах.

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