Варга: "Венгеру интереснее взять в "Арсенал" Головина, нежели Роналду"

Известный агент Шандор Варга высказался о возможном переходе полузащитника московского ЦСКА Александра Головина в лондонский "Арсенал".

"Сложно сказать, сколько "Арсенал" готов выложить за Головина. Арсену выделили 100 млн на трансферы. Но Венгер не очень любит тратить деньги. Он вообще считает, что большие суммы портят футбол. Для него лучше брать футболиста, с которым еще можно работать. Головин в эту философию вписывается. Считаю, Венгеру сейчас интереснее взять к себе в команду Головина, чем Криштиану Роналду. С португальцем уже работать не надо, а вот из россиянина еще что-то можно слепить", - цитирует Варгу СЭ.

Напомним, Канчельскис обратился к Головину. | soccernews.ru