Варга высказался о перспективах Промеса в АПЛ

Известный футбольный агент Шандор Варга высказался о перспективах полузащитника "Спартака" Квинси Промеса в английской Премьер-лиге.

"Иногда английские клубы ведут футболиста два-три года. Даже если "Спартак" вылетит из Лиги Европы, скауты могут следить за Промесом. И если он своей игрой их убедит, то получит предложение о переходе. Я не удивлюсь. В тех матчах, в которых я его видел вживую, он произвёл на меня приятное впечатление. Уверен, Квинси способен помочь многим командам АПЛ. Позовёт ли его топовый английский клуб? Нет. Скорее средний. Что-то на уровне "Эвертона". Для топ-клуба на данный момент он не тянет" - сказал Варга.

Напомним, что Промеса хочет купить "Саутгемптон", который готов заплатить за него 23 миллиона евро. | http://soccernews.ru