Вариант с переходом Тчуамени в АПЛ исключен. Борьба идет между "Реалом" и ПСЖ

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Вариант с переходом Тчуамени в АПЛ исключен. Борьба идет между "Реалом" и ПСЖ

Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

Будущее французского опорного полузащитник "Монако" Орельена Тчуамени начинает становится более ясным.

Как сообщает издание Marca, клубы АПЛ больше не претендуют на футболиста сборной Франции, так как "Челси" не может позволить себе это из-за внутренних проблем, а "Манчестер Сити", который может позволить его в финансовом плане, не имеет такой заинтересованности в его трансфере.

По информации источника, теперь вся борьба за Тчуамени будет происходить между мадридским "Реалом" и "Пари Сен-Жермен".

Отмечается, что сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

В случае, если королевский клуб сможет подписать и Килиана Мбаппе, и Эрлинга Холанда, то для трансфера Тчуамени будут необходимы продажи некоторых футболистов. Ранее сообщалось о том, что Дани Себальос, Марсело, Гарет Бэйл и Иско наверняка покинут команду, а будущее Мариано, Эдена Азара, Луки Йовича, Хесуса Вальехо и Марко Асенсио находится под большим вопросом.

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