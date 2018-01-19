Вартапетов: "Есть надежда, что у Джикии нет разрыва крестов"
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о травме защитника команды Георгия Джикии.
"Пока Джикия в команде. Ближайшие дни. Об оперативном вмешательстве речи не идет. Сустав должен быть подготовлен к операции. Где именно будет операция, мнение еще не сформулировано. Каким бы опытным ни был радиолог, который делает МРТ, иногда хирург видит другую картину. Так было с Боккетти: тоже опасались, что разрыв крестов, а на самом деле оказалось повреждение хряща.
Георгий молодец, держится хорошо, пытается шутить. Скользкое поле? Кресты не поддаются никакой логике. Не хотелось сразу говорить, что это кресты. Надежда есть всегда, но картина была ясна", - приводят слова Вартапетова российские СМИ.
Если диагноз игрока подтвердится, то сроки его восстановления составят не менее полугода.
Не пропустите: Джикия пропустит не менее полугода из-за травмы колена. | http://soccernews.ru
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