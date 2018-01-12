Вартапетов: "Надеюсь, что Тимофеев и Ананидзе вернутся в строй в конце февраля"

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Вартапетов: "Надеюсь, что Тимофеев и Ананидзе вернутся в строй в конце февраля"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о сроках восстановления травмированных игроков.

"Пока Тимофеев все же не в основной группе – скорее, рядом с ней. Выполнял серьезную беговую нагрузку, тесты, упражнения. Все нормально. Восстановление идет по плану, как мы и планировали. Несмотря на всю серьезность травмы, никаких осложнений нет.

Когда Тимофеев вернется в строй? Ожидаем, что в конце февраля. Тогда он сможет тренироваться полностью в группе. Оба матча Лиги Европы с "Атлетиком", вероятнее всего, Артем пропустит. Но к возобновлению чемпионата России должен быть готов.

Ананидзе также пока тренируется в основном по индивидуальному плану. Хотя сегодня он проделал большую работу и вместе с командой: бегал. Но пока говорить о возвращении Джано рано. Надеемся, что оно состоится в конце февраля.

Со здоровьем Комбарова все в порядке. Ребро у него срослось. Дмитрий тренируется без ограничений. Тигиев ориентировочно восстановится ко второй половине марта. Травма у Георгия случилась даже позже, чем у Тимофеева, так что и времени нужно больше", - приводят слова Вартапетова российские СМИ.

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