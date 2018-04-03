Вартапетов рассказал о шансах Джикии сыграть на Чемпионате Мира

Руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о шансах защитника команды Георгия Джикии сыграть на Чемпионате Мира.

"Судя по темпам восстановления, Джикия теоретически сможет тренироваться без ограничений в конце мая или начале июня. Это, конечно, рекордно короткие сроки, но мы не хотели бы, как в советские времена, "приурочивать сдачу объекта к очередной годовщине Октября". Надо понимать, что даже если сбудется самый оптимистичный прогноз, есть еще такое понятие, как игровой тонус. У Георгия он будет отсутствовать напрочь. Нужен ли сборной футболист в таком состоянии, и оправдан ли риск? Вопрос очень сложный", - цитирует Вартапетова bobsoccer.ru.

Напомним, Капелло оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru