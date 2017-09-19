Вартапетов: "Сроки восстановления Тигиева составят шесть месяцев, но возможны отклонения"

Теги спартак москвагеоргий тигиев

Вартапетов: "Сроки восстановления Тигиева составят шесть месяцев, но возможны отклонения"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о сроках восстановления защитника Георгия Тигиева.

"Сроки восстановления будут определены после операции. Стандарт - шесть месяцев, но возможны отклонения. Все зависит от того, что хирург видит во время операции. МРТ не всегда дает точную картинку повреждений", - приводят слова Вартапетова российские СМИ.

Напомним, что у 22-летнего Тигиева диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Футболист будет прооперирован 25 сентября.

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