Вартапетов: "Восстановление Зобнина идет, наверное, даже с некоторым опережением"

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Вартапетов: "Восстановление Зобнина идет, наверное, даже с некоторым опережением"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о ходе восстановления травмированного полузащитника команды Романа Зобнина

"Вчера только вернулся из Рима. Поговорил с лечащими врачами, физиотерапевтами, профессором, который делал операцию. С Романом, разумеется, пообщались. Мы довольны тем, как идёт восстановление Зобнина, наверное, даже с некоторым опережением, хотя здесь ни к каким рекордам не стремимся. Дело в том, что тот момент, когда он выходит на поле с мячом тренироваться и когда он готов к официальной игре – это не одно и то же. При чрезмерной активизации существует риск рецидива после травмы крестообразной связки. Здесь нужно определённое время – природу обмануть очень трудно. На сегодняшний день всё идёт прекрасно. Рома крутит велосипед, начал занятия в бассейне, ходит уже уверенно и чувствует себя хорошо. Мышечная масса на повреждённой ноге практически восстановилась. И настрой у него очень хороший, что не может не радовать. 

Примерно через месяц Зобнин может приступить к специальным упражнениям с мячом на поле. Опять же, о группе или даже разминке с командой речь пока не идёт. Это работа с реабилитологом, но уже на поле. Для футболиста это очень важный этап, когда он из зала для физиотерапии переходит на поле. Там уже бег, работа с мячом, но это не значит, что он может прямо сейчас заиграть в футбол. Нет, конечно. Но это очень важный этап. 

На мой взгляд, приступить к полноценной состязательной практике Зобнин сможет после зимней паузы. Возможно, вернётся пораньше, но форсировать события мы не хотим. Рассчитываем, что уже на зимних сборах Роман сможет тренироваться без ограничений", - приводят слова Вартапетова российские СМИ.

Напомним, что 23-летний Зобнин получил тяжелую травму колена и выбыл из строя примерно на полгода.

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