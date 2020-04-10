"Вас серебряная лань укусила?": Губерниев ответил Сёмину

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на открытое письмо главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина, который встал на защиту игроков своей команды, отказавшихся от понижения зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

"Прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года Юрия Сёмина. Дескать, не надо зарплаты у футболистов трогать. Наоборот, государство должно помочь горемыкам футбольным. Юрь Палыч, вас серебряная лань укусила? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперёд, гендиректор "Локомотива"!" - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что Сёмин аргументировал свою позицию тем, что футболистам уделяется в этом вопросе слишком много внимания, хотя тем же депутатам оклады не урезали. Также наставник "железнодорожников" напомнил, что многие спортсмены выросли в бедных семьях и сейчас обеспечивают многочисленных родственников.

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