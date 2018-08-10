"Ваш клуб - га*но!" - фанаты "Зенита" опозорились на улицах Минска, а команда на поле

Фанаты "Зенита", прибывшие в Минск на матч с местным "Динамо" из культурной столицы России, оказались далеко не культурными и, что немаловажно, совсем не дальновидными.

Питерские болельщики заряжали на улицах столицы Беларуси кричалку "Мусора дебилы, а ваш клуб - гавно!"

В итоге, в Минске опозорились не только фанаты, но и сам "Зенит", который с треском проиграл "Динамо" 0:4. | soccernews.ru