"Ваш клуб - га*но!" - фанаты "Зенита" опозорились на улицах Минска, а команда на поле

6 Теги динамо минскзенит санкт-петербург

"Ваш клуб - га*но!" - фанаты "Зенита" опозорились на улицах Минска, а команда на поле

Фанаты "Зенита", прибывшие в Минск на матч с местным "Динамо" из культурной столицы России, оказались далеко не культурными и, что немаловажно, совсем не дальновидными.

Питерские болельщики заряжали на улицах столицы Беларуси кричалку "Мусора дебилы, а ваш клуб - гавно!"

В итоге, в Минске опозорились не только фанаты, но и сам "Зенит", который с треском проиграл "Динамо" 0:4. | soccernews.ru

Комментарии
kruton9000

Позорище!

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Джонни

Насрать так-то и на тех и на других. Одни слились сейчас, другие сольются в след.этапе... Жаль только, что бомжарики уже считай вылетели, ни одного очка в копилку клубного еврорейтинга пока не добавив. Мож, хоть дома не всрут... ))

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Kireman

Ваш зенит гавно

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БЕЛОРУСЫ - ОТБРОСЫ!

БЕЛОРУСЫ - ОТБРОСЫ! БЕЛОРУСЫ - ОТБРОСЫ!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

В каждых матчах, есть такие моменты, " фанатские темы". Если на то пошло то " позорятся" все фанаты, всех клубов, на всех играх. Особенно свиноферма. Пьянь завались плз и не провоцируй людей на сайте.

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Kireman

Гандон , Я мамку твою ебал

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