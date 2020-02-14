Васильев: "70-80 миллионов евро за Головина - адекватные деньги"

Бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев поделился мыслями о том, сколько французский клуб сможет выручить от продажи полузащитника Александра Головина.

"Второй сезон однозначно складывается для Саши гораздо лучше, чем первый. Но в команде определённые трудности: смена тренера, изменение игровой схемы. Это всегда сказывается на игроках. Особенно созидающих. При этом скажу, что уверен - мы ещё не увидели Головина на его топ-уровне. Лучшее у него впереди.

Сможет ли клуб заработать на его перепродаже? Его агент говорил о цифрах 70-80 миллионов евро. Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать", - сказал Васильев.

Напомним, что летом 2018 года "Монако" купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро. За полтора сезона 23-летний россиянин забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 62 матчах.

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