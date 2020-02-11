Васильев: "Чалов готов к переходу в Европу, я бы посоветовал ему Испанию"

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Васильев: "Чалов готов к переходу в Европу, я бы посоветовал ему Испанию"

Бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев ответил на вопрос о готовности нападающего ЦСКА Фёдора Чалова покинуть РПЛ и попробовать силы в Европе.

"Фёдор готов к переходу в Европу. Вопрос в уровне клуба и в том, какой чемпионат подходит ему больше всего. Не уверен, что английская Премьер-лига - лучший турнир для Чалова, я бы посоветовал ему Испанию.

Но в любом случае для роста переезд в Европу был бы хорошим вызовом. Тот же "Кристал Пэлас" - хороший, крепкий клуб Премьер-лиги. Это совершенно иной уровень даже на фоне такого топа, как ЦСКА. По сравнению с чемпионатом России Англия – это просто другое измерение", - цитирует Васильева "Р-Спорт".

В текущем сезоне 21-летний форвард сыграл за армейцев 27 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

В августе прошлого года ЦСКА отказался продавать Чалова в "Кристал Пэлас" за 25 миллионов евро.

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