Васильев: "Меня могут позвать в "Спартак"? Я решил не делать резких движений"

Экс-генеральный директор "Монако" Вадим Васильев рассказал о том, что думает об уровне футбола в России, а также ответил на вопрос о возможном сотрудничестве со "Спартаком". Об этом пишет Sport24.

"Уровень футбола в России точно не растет. Отрадно, что подрастает молодое талантливое поколение футболистов. На самом деле, эта разница может дать толчок, чтобы начался отток из России в Европу, а потом эти ребята могут возвращаться обратно на другом уровне.

Меня могут позвать в "Спартак"? Могу лишь повторить: я для себя решил не спешить и не делать резких движений", - сказал Васильев.

Напомним, в апреле этого года в СМИ появилась информация о том, что "Спартак" рассматривает Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.

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