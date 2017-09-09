Васильев: "Мы рады, что Лемар остался в "Монако"

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Васильев: "Мы рады, что Лемар остался в "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подтвердил информацию о том, что "Арсенал" предлагал за полузащитника Тома Лемара 100 миллионов евро.

"Сумма и вправду фантастическая. Но, с одной стороны, мы взяли на себя обязательство сохранить конкурентоспособную команду очень высокого уровня. С другой, сложились не все условия для перехода Лемара. И я очень рад, что в итоге он остался с нами. В какой-то момент у Тома было желание уйти. Но в итоге Лемар решил, что для него будет лучше

Как мы убедили его остаться? Во-первых, "Монако" каждый год входит в число призеров французского чемпионата, играет в Лиге чемпионов, и делает это на хорошем уровне. Во-вторых, 2018-й – год чемпионата мира. На его решение сработало много факторов, в том числе и то, что Лемар здесь очень хорошо себя чувствует. И осознает, что еще не до конца реализовал свой потенциал в нашем клубе", - приводят слова Васильева российские СМИ.

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