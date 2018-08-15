Васильев назвал сегодняшнюю стоимость Мбаппе

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев назвал сегодняшнюю трансферную стоимость форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

" Какова была бы цена Мбаппе в настоящее время? Я думаю, что его стоимость в настоящее время составляет от 250-ти миллионов евро до 300 миллионов евро ", - приводит слова одного из руководителей монегасков Le 10 Sport.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" за 180 миллионов евро.

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