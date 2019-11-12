Васильев объяснил, почему Дзюба не уехал в АПЛ

Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, в чём ошибся нападающий "Зенита" Артём Дзюба, когда пытался форсировать свой переход в английский клуб.

"На меня выходили люди, связанные с Дзюбой, с их стороны был интерес. Со своей стороны я интерес также выразил, но потом мне сказали, что Артём подписал договор с Жорже Мендешем. Я сразу сказал, что это ошибка - не знаю уж, дошла ли эта информация до Дзюбы. При том что для меня Мендеш - лучший агент в мире. Номер один. А также мой друг.

Почему ошибка? Потому что у Жорже, как и у любого человека, в сутках только 24 часа. Плюс нет личного контакта с футболистом. Было очевидно, что он будет заниматься Дзюбой по остаточному принципу. Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьёвке Лиги Чемпионов, спросил: "Жорже, что же ты не продал Дзюбу?". Он переспросил: "Кого-кого? А, этого?". Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!

Чтобы осуществить трансфер, им нужно заниматься целенаправленно. Конечно, может получиться и случайно. Но это маловероятно. А чтобы сделка состоялась, надо ею заниматься, знать человека, верить в то, что это должно произойти. У Мендеша же в это время был Жоау Фелиш и многие другие", - сказал Васильев.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Дзюбы оценивается в 16 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 10 ассистов в 21 матче.

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