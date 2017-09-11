Васильев объяснил, почему "Монако" отказался продавать Лемара
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев объяснил, почему его клуб отказался продавать вингера Тома Лемара в летнее трансферное окно.
"В 2015-м году нам пришлось продавать, чтобы соответствовать правилам финансового Fair Play, поэтому это было скорее обязательством. Но в настоящее время мы чувствуем себя финансово безопасными и здоровыми", - цитирует Васильева L'Equipe.
Напомним, Васильев высказался о будущем Фалькао. | soccernews.ru
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