Васильев объяснил, почему "Монако" отказался продавать Лемара

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев объяснил, почему его клуб отказался продавать вингера Тома Лемара в летнее трансферное окно.

"В 2015-м году нам пришлось продавать, чтобы соответствовать правилам финансового Fair Play, поэтому это было скорее обязательством. Но в настоящее время мы чувствуем себя финансово безопасными и здоровыми", - цитирует Васильева L'Equipe.

Напомним, Васильев высказался о будущем Фалькао. | soccernews.ru