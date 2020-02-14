Васильев оценил перспективы Смолова в "Сельте"

Бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев порассуждал о перспективах нападающего Фёдора Смолова, который в январе перешёл в "Сельту".

"Думаю, переход Смолова в "Сельту" - это шаг вперёд. Он поиграет в топ-чемпионате. Важно именно слово "поиграет", так как "Сельта" рассчитывает на него как на футболиста основного состава. Если у Фёдора получится показать свой уровень, он вполне может закрепиться в Ла Лиге", - сказал Васильев.

Напомним, что "Сельта" арендовала форварда у "Локомотива" до конца сезона с правом последующего выкупа.

30-летний россиянин уже провёл два матча в составе "небесных", результативными действиями не отличался.

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