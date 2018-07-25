Васильев подтвердил скорый трансфер Головина

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев сообщил, что Александр Головин в ближайшее время присоединится к французскому клубу.

"Сложная история, все стало понятно только вчера. Рад, что Головин принял самое правильное решение. Достаточно посмотреть, кто заиграл или кто перешел в топ-клубы из "Монако" - Мбаппе, Бернарду Силва, Лемар и другие ребята.

Насколько я понимаю, наиболее реальными вариантами были "Челси" и "Ювентус". Мне даже говорили, что "Ювентус" уже завершил сделку. Завтра Головин прилетает на медобследование в Монако.

Надо дать ему чуть-чуть отдохнуть. Было психологическое напряжение. Первый трансфер в жизни психологически выматывает. Я это понимаю. Надо дать время восстановиться. Хотел бы сказать фанатам, что не надо ждать слишком много сразу. Первый сезон будет переходным, адаптационным к новому, более агрессивному и интенсивному чемпионату. Плюс язык, страна. Давайте наберемся терпения. В следующем году можно будет судить.

В детали разговора с Гинером вдаваться не буду. Мы постарались сделать лучшее предложение для ЦСКА. Мы показали, что реально заинтересованы в успехе Саши. Это будет общий успех" - приводят слова Васильева российские СМИ.

Читайте также: Головин определился с новым клубом. | http://soccernews.ru