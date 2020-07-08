Васильев прокомментировал новость о том, что "Спартак" рассматривает его на пост гендиректора клуба

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Васильев прокомментировал новость о том, что "Спартак" рассматривает его на пост гендиректора клуба

Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев высказался по поводу новости о том, что московский "Спартак" рассматривает его на должность генерального директора клуба.

Вчера, 8 июля, "красно-белые" сообщили об отставке Томаса Цорна с должности генерального директора Томаса Цорна.

"Из "Спартака" ко мне никто не обращался. Если поступит предложение от самого титулованного российского клуба, то, безусловно, с большим интересом его рассмотрю. Замечу, что в течение шести лет руководил красно-белым клубом - "Монако". Эти цвета для меня особенно дороги. Я внимательно слежу за российским чемпионатом, у меня есть свое видение происходящего в "Спартаке", но не считаю уместным говорить об этом сегодня, тем более публично", - цитирует функционера "СЭ".

Напомним, с 2013 года 54-летний бизнесмен занимал руководящие должности во французском "Монако". В 2019 году Васильев покинул свой пост и с того момента остается без работы.

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