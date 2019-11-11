Васильев рассказал, почему Кокорин не перешел в "Монако"



Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, что клуб интересовался нападающим "Зенита" Александром Кокориным, но отказался от его покупки в 2016 году после чемпионата Европы. Тогда Кокорин вместе с Павлом Мамаевым отдыхали в Монако и на 250 тысяч евро заказали шампанское, которое вынесли под звуки российского гимна.

"Для меня как потенциальный игрок "Монако" Кокорин поставил на себе крест после известного случая в 2016 году с их с Павлом празднованием в ночном клубе, которое произошло, по совпадению, именно в княжестве. Об интересе к нему больше речи не было. Но желаю ему удачи, надеюсь, что он вновь обретет себя. Очень хорошие футбольные качества у Кокорина есть", - приводят слова Васильева российские СМИ.

Напомним, что в октябре 2018 Кокорин и Мамаев избили нескольких человек в Москве. За это футболисты были осуждены и провели около года под стражей. Игроки отбывали наказание в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области.

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