Васильев рассказал, почему "Монако" был вынужден продавать своих ведущих футболистов.
Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, почему игроки французского клуба покидали команду.
"Игроки, на которых выходили большие клубы, хотели покинуть "Монако", так как на матчи клуба ходило по 10 тысяч человек.
Мы несли одни убытки. Мы не могли существовать без положительного баланса в трансферах", - сказал Васильев.
После 18 туров Лиги 1 "Монако" занимает 7 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12