Васильев рассказал, почему не стал гендиректором "Спартака" после увольнения Цорна

Экс-генеральный директор "Монако" Вадим Васильев рассказал о том, почему не занял аналогичную должность в московском "Спартаке" после увольнения Томаса Цорна.



"Я для себя решил заняться новой деятельностью. У меня уже немало сотрудников, за которых я несу ответственность. Мы вместе строим будущее, и такие варианты я не могу рассматривать.

Мне предложили, но я отказался? Я такого не говорил. Я свой выбор сделал. «Спартак» сделал свой, пригласив Газизова. Предложения мне не поступало и всерьёз не обсуждалось. Клуб всё для себя решил, а я - для себя. В серьёзном ключе такого вопроса просто не было – ни с одной, ни с другой стороны", - цитирует Васильева "Чемпионат".



В настоящее время пост занимает Шамиль Газизов.

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