Васильев: "Реал" был готов заплатить за Мбаппе такую же сумму, как ПСЖ"

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппе

Васильев: "Реал" был готов заплатить за Мбаппе такую же сумму, как ПСЖ"
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, что у бывшего нападающего команды Килиана Мбаппе был вариант с переходом в "Реал".

"Реал" действительно интересовался Мбаппе, как и другие клубы. Мы разрешили Килиану вести переговоры с разными командами. Это был полностью открытый процесс. Мы не хотели усиливать конкурента по Лиге 1, но я с уважением отнесся к выбору Мбаппе, хотя это был не лучший вариант для нас.

"Реал" был готов заплатить за Мбаппе такую же сумму, как ПСЖ. Также и другие клубы могли повторить это предложение", – приводит слова Васильева Get French Football News.

Напомним, что ПСЖ арендовал 19-летнего Мбаппе на год с обязательством последующего выкупа за 180 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел за парижан 26 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: Тебас: "Хочу, чтобы Неймар вернулся в Ла Лигу". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов