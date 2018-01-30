Васильев: "Реал" был готов заплатить за Мбаппе такую же сумму, как ПСЖ"



Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, что у бывшего нападающего команды Килиана Мбаппе был вариант с переходом в "Реал".

"Реал" действительно интересовался Мбаппе, как и другие клубы. Мы разрешили Килиану вести переговоры с разными командами. Это был полностью открытый процесс. Мы не хотели усиливать конкурента по Лиге 1, но я с уважением отнесся к выбору Мбаппе, хотя это был не лучший вариант для нас.

"Реал" был готов заплатить за Мбаппе такую же сумму, как ПСЖ. Также и другие клубы могли повторить это предложение", – приводит слова Васильева Get French Football News.

Напомним, что ПСЖ арендовал 19-летнего Мбаппе на год с обязательством последующего выкупа за 180 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел за парижан 26 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

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