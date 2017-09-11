Васильев: "В межсезонье планировали расстаться лишь с двумя игроками"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, с кем его клуб планировал расстаться в летнее трансферное окно.

"Кого мы планировали продать? Это Бернарду Силва и Бакайоко. И третий возможный игрок - Менди. На некоторое время мы исключили его уход... Но, когда "Сити" предложил выплатить запрашиваемую сумму, которая позволила ему стать самым дорогим защитником в мире, у нас больше не было аргументов. Мы взвесили "за" и "против" и сказали ему: "ОК. Ты можешь уходить", - цитирует Васильева L'Equipe.

Напомним, Васильев объяснил, почему "Монако" отказался продавать Лемара. | soccernews.ru