Васильев заявил, что смог бы трудоустроить Дзюбу в АПЛ
Бывший руководитель "Монако" Вадим Васильев в интервью комментатору Нобелю Арустамяну заявил, что смог бы отправить форварда "Зенита" Артема Дзюбу в АПЛ.
Дзюба не раз говорил, что хотел бы выступать в чемпионате Англии, однако до перехода дело так и не дошло.
"Дзюба? Если бы я этим занимался, он бы уже играл в АПЛ", - сказал Васильев.
В 10 матчах за "Зенит" Дзюба забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Сегодня, 21 сентября, сине-бело-голубые разгромили "Рубин" (5:0).
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