Васильев заявил, что смог бы трудоустроить Дзюбу в АПЛ

Теги артём дзюбавадим васильевзенит санкт-петербург

Васильев заявил, что смог бы трудоустроить Дзюбу в АПЛ

Бывший руководитель "Монако" Вадим Васильев в интервью комментатору Нобелю Арустамяну заявил, что смог бы отправить форварда "Зенита" Артема Дзюбу в АПЛ.

Дзюба не раз говорил, что хотел бы выступать в чемпионате Англии, однако до перехода дело так и не дошло.

"Дзюба? Если бы я этим занимался, он бы уже играл в АПЛ", - сказал Васильев.

В 10 матчах за "Зенит" Дзюба забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Сегодня, 21 сентября, сине-бело-голубые разгромили "Рубин" (5:0).

А еще: В "Зените" рассказали, когда Кокорин сможет выйти на поле | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры

"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов