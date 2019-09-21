Васильев заявил, что смог бы трудоустроить Дзюбу в АПЛ

Бывший руководитель "Монако" Вадим Васильев в интервью комментатору Нобелю Арустамяну заявил, что смог бы отправить форварда "Зенита" Артема Дзюбу в АПЛ.

Дзюба не раз говорил, что хотел бы выступать в чемпионате Англии, однако до перехода дело так и не дошло.

"Дзюба? Если бы я этим занимался, он бы уже играл в АПЛ", - сказал Васильев.

В 10 матчах за "Зенит" Дзюба забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Сегодня, 21 сентября, сине-бело-голубые разгромили "Рубин" (5:0).

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