Васильев заявил, что трансфер Мбаппе в "Реал" неизбежен
Экс-вице-президент "Монако" Вадим Васильев считает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе так или иначе станет игроком мадридского "Реала". Об этом сообщает As.
"Когда это произойдет - не знаю. Но думаю, что это неизбежно.
Для "Монако" это было очень интересным предложением. Но тогда Мбаппе сказал мне: "Вадим, еще слишком рано. В своей стране я не сыграл и года. Я из Парижа и не хочу пока покидать Францию. Мадрид подождет", - рассказал Васильев.
Напомним, в трансфере француза заинтересован главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. В этом сезоне футболист участвовал в 8 матчах Лиги 1, забив 5 голов и сделав 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6