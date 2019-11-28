Васильев заявил, что трансфер Мбаппе в "Реал" неизбежен

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Васильев заявил, что трансфер Мбаппе в "Реал" неизбежен

Экс-вице-президент "Монако" Вадим Васильев считает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе так или иначе станет игроком мадридского "Реала". Об этом сообщает As.

"Когда это произойдет - не знаю. Но думаю, что это неизбежно.

Для "Монако" это было очень интересным предложением. Но тогда Мбаппе сказал мне: "Вадим, еще слишком рано. В своей стране я не сыграл и года. Я из Парижа и не хочу пока покидать Францию. Мадрид подождет", - рассказал Васильев.

Напомним, в трансфере француза заинтересован главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. В этом сезоне футболист участвовал в 8 матчах Лиги 1, забив 5 голов и сделав 3 ассиста.

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