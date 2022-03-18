Василий Березкцкий рассказал об особенностях работы с братом в ЦСКА
Тренер ЦСКА Василий Березуцкий поделился впечатлениями от совместной работы со своим братом Алексеем, который возглавляет московскую команду.
Напомним, что 39-летний специалист вернулся в армейский клуб в январе. До этого он работал в "Краснодаре".
"Контракт я подписал быстро, а вот обсуждение с Алексеем Владимировичем по поводу распределения ролей в тренерском штабе заняло несколько дней. Вопрос действительно требовал серьёзного обсуждения, мы заранее проговорили все аспекты, чтобы впоследствии эти вещи не отвлекали нас от работы. Важно было всё решить до начала сборов.
Работать с братом совсем не сложно, поскольку мы хорошо понимаем друг друга. При этом нельзя сказать, что у нас одинаковые взгляды на футбол. Есть определённые моменты, на которые мы смотрим по-разному. На мой взгляд, абсолютно нормальная ситуация, это нам даже помогает", - сказал Василий Березуцкий.
Стоит отметить, что после зимнего перерыва ЦСКА одержал четыре победы подряд в РПЛ и Кубке России.
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