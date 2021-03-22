Василий Березуцкий близок к уходу из ЦСКА

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Василий Березуцкий близок к уходу из ЦСКА

Фото "Чемпионат" / Александр Сафонов

Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий в ближайшее время покинет команду, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, грядущий уход 38-летнего специалиста связан с его несогласием со стратегией развития клуба.

При этом его брат Алексей Березуцкий продолжит работать в структуре армейцев.

Будучи футболистом, Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год. С августа 2020 года входит в тренерский штаб команды.

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