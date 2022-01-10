Василий Березуцкий близок к возвращению в ЦСКА

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Василий Березуцкий близок к возвращению в ЦСКА

Фото инстаграм berezutskiy24

Василий Березуцкий может войти в тренерский штаб московского ЦСКА, сообщает Sport24.

По информации источника, 39-летний специалист близок к возвращению в систему армейцев.

До января он был помощником Виктора Гончаренко в "Краснодаре", однако на прошлой неделе "быки" уволили обоих.

Напомним, что ЦСКА возглавляет брат-близнец Василия Алексей Березуцкий.

Не пропустите: Алексей Березуцкий высказался о трансферах ЦСКА зимой. | http://soccernews.ru
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