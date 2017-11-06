Василий Березуцкий: "Большое количество молодых игроков? Импортозамещение даёт о себе знать"
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий доволен тем, что в клубах РФПЛ появилось большое количество молодых игроков.
"Импортозамещение даёт о себе знать. Сейчас цены на хороших игроков взлетели вверх. Клубам, которые у нас в основном поддерживаются государством или государственными спонсорами, тяжело совершать такие покупки. По ходу чемпионата мы увидели, что молодёжь есть. Понятно, это не происходит за одну секунду. Но когда ты даёшь молодёжи шанс, даёшь ей развиваться и играть, она будет прогрессировать и показывать какие-то результаты" - сказал Березуцкий.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|16
|33
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|30
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|16
|26
|5
|Спартак Москва
|16
|25
|6
|Урал
|16
|24
|7
|Арсенал Тула
|16
|23
|8
|Уфа
|16
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|16
|17
|13
|Тосно
|16
|17
|14
|Анжи
|16
|16
|15
|Динамо Москва
|16
|15
|16
|СКА Хабаровск
|16
|12