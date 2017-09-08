Василий Березуцкий: "ЦСКА будет биться за победу в матче с "Амкаром"

Теги цска москваамкарвасилий березуцкий

Василий Березуцкий: "ЦСКА будет биться за победу в матче с "Амкаром"
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что его команда должна побеждать "Амкар" в матче 9-го тура чемпионата России.

"Пауза на сборные была очень важна, чтобы немного перевести дух после напряжённого старта сезона. Первый матч после перерыва будет в Перми, где всегда играть тяжело. "Амкар" умеет массированно обороняться. Но нам больше нельзя терять очки, будем биться за победу", - цитирует Березуцкого официальный сайт клуба.

Матч "Амкар" - ЦСКА состоится 8 сентября и начнется в 17:30 мск.

Напомним, что после 8 туров ЦСКА занимает 6 место в Премьер-лиге, а "Амкар" находится на последней позиции.

Не пропустите: В гости к худшей команде страны: ЦСКА отправляется в Пермь на игру с "Амкаром". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 ЦСКА Москва 9 16
4 Ростов 8 15
5 Краснодар 8 15
6 Рубин 8 14
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 СКА Хабаровск 8 6
15 Анжи 8 6
16 Амкар 9 5
Полная таблица

топ-5 тегов