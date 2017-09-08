Василий Березуцкий: "ЦСКА будет биться за победу в матче с "Амкаром"



Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что его команда должна побеждать "Амкар" в матче 9-го тура чемпионата России.

"Пауза на сборные была очень важна, чтобы немного перевести дух после напряжённого старта сезона. Первый матч после перерыва будет в Перми, где всегда играть тяжело. "Амкар" умеет массированно обороняться. Но нам больше нельзя терять очки, будем биться за победу", - цитирует Березуцкого официальный сайт клуба.

Матч "Амкар" - ЦСКА состоится 8 сентября и начнется в 17:30 мск.

Напомним, что после 8 туров ЦСКА занимает 6 место в Премьер-лиге, а "Амкар" находится на последней позиции.

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