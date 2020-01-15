Василий Березуцкий исключил возможность работы в "Спартаке"

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий ответил на вопрос о возможной работе в "Спартаке".

"Во-первых, "Спартак" меня не позовет. Это ненормально. Ну и я не пойду туда. Человек, который столько лет отдал ЦСКА, не должен оказываться в команде у вечного соперника. Хотя тренерская работа - это все-таки уже нечто другое. Но я все равно не пойду", - сказал Березуцкий.

Напомним, Березуцкий выступал за московский ЦСКА с 2002 по 2018 год. Ранее экс-футболист работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в "Витессе".

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