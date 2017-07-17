Василий Березуцкий: "Крик Газзаева помог нам с братом стать теми, кем являемся"

Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, какое значение в его карьере и его брата Алексея сыграл бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев.

"Валерий Георгиевич орал на нас с братом Лешей на каждой тренировке! Заставлял все делать быстрее, четче, лучше, крики были постоянные. Периодически было просто страшно. Но по прошествии примерно трех лет Газзаев сказал: "Ну все, ребята, вы уже готовы". И нашел себе другие молодые жертвы.

На самом деле это был, наверное, единственный правильный подход... У нас шанса дать слабину просто не было, крик Валерия Георгиевича сопровождал каждую нашу недоработку, и это реально помогло нам стать теми, кем мы с Лешей являемся", - цитирует 35-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, защитник "Коринтианса" не перейдет в ЦСКА. | soccernews.ru