Василий Березуцкий критически отозвался о Марио Фернандесе

Теги цска москвамарио фернандесвасилий березуцкий

Василий Березуцкий критически отозвался о Марио ФернандесеИзвестный уже в прошлом футболист Василий Березуцкий критически отозвался о бывшем партнере по московскому ЦСКА Марио Фернандесе.

"Человек не меньше семи лет находится в России, но по-русски знает только три слова: картошка, рис, макароны. Ну и знает "здрасьте", "до свидания". Я этого понять не могу. Но все равно, когда ты его увидишь, всегда улыбаешься и смеешься", - цитирует бывшего футболиста Спорт24.

Напомним,  агент прокомментировал ситуацию с будущим Вернблума. | soccernews.ru

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