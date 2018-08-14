Василий Березуцкий критически отозвался о Марио Фернандесе

Известный уже в прошлом футболист Василий Березуцкий критически отозвался о бывшем партнере по московскому ЦСКА Марио Фернандесе.

"Человек не меньше семи лет находится в России, но по-русски знает только три слова: картошка, рис, макароны. Ну и знает "здрасьте", "до свидания". Я этого понять не могу. Но все равно, когда ты его увидишь, всегда улыбаешься и смеешься", - цитирует бывшего футболиста Спорт24.

Напомним, агент прокомментировал ситуацию с будущим Вернблума. | soccernews.ru