Уже бывший футболист Василий Березуцкий назвал лучшего центрального защитника России.

"Витя Васин - очень качественный защитник. Возможно, действительно лучший. Тут тяжело оценивать. Васин учился у Игнашевича и Березуцких - достаточно неплохие футболисты. Васину мешают травмы, но по потенциалу, возможно, он - действительно лучший в чемпионате. Хотя у нас есть молодые Кутепов и Джикия, которые еще будут расти и могут обогнать. До травмы Васин был лучшим центральным защитником на тот момент.

Лучше, чем Игнашевич и Березуцкие? В каких-то деталях кто-то лучше, кто-то хуже. Просто Васин совершал яркие ошибки, которые вы замечаете. Если команда пропускает, а центрального защитника не видно в трансляции, - это ужасно. Васин - это игра головой, единоборства и спокойствие. У него вообще все качества выше среднего", - цитирует известного в прошлом футболиста Чемпионат.

Напомним, Абель Эрнандес прокомментировал свой переход в ЦСКА. | soccernews.ru