Василий Березуцкий назвал трех лучших российских футболистов в данный момент

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Василий Березуцкий назвал трех лучших российских футболистов в данный момент

Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, кого он считает лучшими российскими футболистами в данный момент. Тренер отметил полузащитника "Монако" Александра Головина, хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука, а также полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука.

"Три лучших игрока прямо сейчас — Головин и Миранчуки", - сказал Березуцкий в интервью журналисту Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

В нынешнем сезоне 25-летний Антон Миранчук провел за "Локомотив" 23 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач. 25-летний Алексей Миранчук сыграл за "Локомотив" и "Аталанту" в сумме девять матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. На счету 24-летнего Головина одна результативная передача в двух матчах за "Монако".

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