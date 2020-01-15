Василий Березуцкий назвал тренеров, которые могли бы поработать в Европе

Теги василий березуцкийсергей семакстанислав черчесоввиктор гончаренко

Василий Березуцкий назвал тренеров, которые могли бы поработать в Европе

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, кто, по его мнению, мог бы поработать в Европе.

Напомним, бывший футболист входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в "Витессе".

"Кто может уехать в Европу? Черчесов, Гончаренко, Семак. Если они захотят попробовать свои силы, то почему нет? Причем у Станислава Саламыча и Сергея Богданыча, насколько понимаю, нет проблем с языками. Виктору Михайловичу в этом плане будет тяжело. А Юрию Палычу Семину по сути это, уже, наверное, и не нужно", - цитирует Березуцкого "Спорт-Экспресс".

На данный момент специалист находится без работы.

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